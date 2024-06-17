Ушаков: Путин выступил с реальной инициативой по завершению войны
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин предложил реальный способ завершения конфликта на Украине, который также поможет обеспечить устойчивое положение в будущем. Об этом заявил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
"Наш президент предложил реальную возможность не только завершить войну, но и обеспечить устойчивое урегулирование кризиса и договориться об условиях невозобновления конфликта, нормального мирного проживания друг с другом", — сказал он.
По его словам, мирные инициативы российского лидера являются более весомыми, чем всё, что удалось зафиксировать в Бюргенштоке участникам швейцарской конференции, которые были вынуждены принимать во внимание российские предложения, выдвинутые накануне. Ушаков добавил, что разумные голоса уже были слышны на полях саммита.
При этом конференция в Швейцарии стала прямым доказательством того, что никакой мирный процесс по Украине не сыщет успеха без участия в нём России, считает помощник президента.
"Если говорить о результатах, то более чётко обозначилось признание даже среди западников, что без России решить украинскую проблему невозможно. То есть, что они там обсуждали [без РФ], — непонятно", — подытожил Ушаков.
Ранее Владимир Путин обозначил условия, на которых Россия будет готова немедля приступить к переговорам с Украиной. Президент отметил, что Киев должен убрать свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, а также отказаться от вступления в любые военные альянсы. При соблюдении всех пунктов РФ будет согласна прекратить огонь. К сожалению, украинскую власть такая инициатива не привлекла. По словам Ермака, следствием внеблокового статуса Украины станет её абсолютная незащищённость. Кроме того, Владимир Зеленский посчитал условия российского лидера ультиматумом, который Банковая не станет принимать. В ответ на это Песков заявил, что, несмотря на то, что Киев отверг предложение, мирные инициативы Путина остаются в силе, а страна по-прежнему открыта для диалога.