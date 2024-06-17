Ушаков: Путин выступил с реальной инициативой по завершению войны

Президент России Владимир Путин предложил реальный способ завершения конфликта на Украине, который также поможет обеспечить устойчивое положение в будущем. Об этом заявил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

"Наш президент предложил реальную возможность не только завершить войну, но и обеспечить устойчивое урегулирование кризиса и договориться об условиях невозобновления конфликта, нормального мирного проживания друг с другом", — сказал он.

По его словам, мирные инициативы российского лидера являются более весомыми, чем всё, что удалось зафиксировать в Бюргенштоке участникам швейцарской конференции, которые были вынуждены принимать во внимание российские предложения, выдвинутые накануне. Ушаков добавил, что разумные голоса уже были слышны на полях саммита.

При этом конференция в Швейцарии стала прямым доказательством того, что никакой мирный процесс по Украине не сыщет успеха без участия в нём России, считает помощник президента.