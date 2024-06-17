Корабли Северного флота покинули порт Гаваны после неофициального визита

Российские корабли во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вышли из кубинского порта Гавана, сообщили в пресс-службе Северного флота. Там подчеркнули, что после выхода из вод государства отряд продолжит выполнять задания дальнего плавания.