Корабли Северного флота покинули порт Гаваны после неофициального визита
Российские корабли во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков" вышли из кубинского порта Гавана, сообщили в пресс-службе Северного флота. Там подчеркнули, что после выхода из вод государства отряд продолжит выполнять задания дальнего плавания.
"Сегодня отряд кораблей Северного флота, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", завершил мероприятия неофициального визита и вышел из порта Гавана Республики Куба", — отметили в пресс-службе.
Как рассказывал Life.ru, группа кораблей российского ВМФ прибыла с визитом на Кубу 12 июня. Этим заинтересовались США. Там внимательно следили за прибытием военных судов и даже послали в воды республики свою подводную лодку для перестраховки. Экс-лидер Штатов Дональд Трамп назвал появление российского флота у берегов Кубы немыслимым.
Wikipedia / Mil.ru