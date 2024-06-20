Не приехавшая на украинский "саммит мира" страна подписала коммюнике по его итогам

Замбия присоединилась к итоговому коммюнике украинского "саммита мира", прошедшего в Бюргенштоке. Об этом сообщается на сайте МИД Швейцарии. Стоит отметить, что делегация этой африканской страны не принимала участия в конференции.

В заявлении ведомства указано, что Замбия вчера, 19 июня, была добавлена в список государств, подписавших декларацию. На данный момент документ подписали 79 стран и шесть международных организаций. Ранее Антигуа и Барбуда (государство в Карибском море) присоединилась к итоговому коммюнике, хотя также не была на саммите. Напомним, что декларация саммита в Швейцарии существует только в электронной версии.