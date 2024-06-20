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20 июня, 13:06
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Не приехавшая на украинский "саммит мира" страна подписала коммюнике по его итогам

Замбия подписала коммюнике по итогам украинского "саммита мира" в Швейцарии

Замбия присоединилась к итоговому коммюнике украинского "саммита мира", прошедшего в Бюргенштоке. Об этом сообщается на сайте МИД Швейцарии. Стоит отметить, что делегация этой африканской страны не принимала участия в конференции.

В заявлении ведомства указано, что Замбия вчера, 19 июня, была добавлена в список государств, подписавших декларацию. На данный момент документ подписали 79 стран и шесть международных организаций. Ранее Антигуа и Барбуда (государство в Карибском море) присоединилась к итоговому коммюнике, хотя также не была на саммите. Напомним, что декларация саммита в Швейцарии существует только в электронной версии.

Как ранее сообщал Life.ru, поддерживать коммюнике по украинскому "саммиту мира", который проходил с 15 по 16 июня, отказались Бахрейн, Индонезия, Саудовская Аравия, Армения, Таиланд, Мексика, Ливия, Индия, ОАЭ, ЮАР и Бразилия. Позже к ним присоединились ещё три страны — Ирак и Иордания и Руанда.

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Shutterstock / FOTODOM / zmotions

Наталья Исакова
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