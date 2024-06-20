Путин счёл "полной дурью" попытки запрещать искусство по национальному принципу

Российский лидер Владимир Путин назвал "полной дурью" попытки запрещать искусство, исходя из национального признака. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи с руководством Общества вьетнамо-российской дружбы и выпускниками вузов РФ в четверг, 20 июня.

"Мне думается, что делить по национальному принципу и ограничивать по национальному принципу, чего-то запрещать по национальному или государственному принципу — это полная дурь. Нужно просто наслаждаться искусством и дать возможность людям делать то же самое", — отметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что любит русское народное искусство и классику. Главу государства спросили, какая его самая любимая песня, однако Путин не стал выделять конкретную, зато упомянул нескольких известных композиторов. Российский лидер указал, что Пётр Чайковский, Вольфганг Амадей Моцарт, Франц Шуберт, Михаил Глинка и Ференц Лист внесли значимый вклад в развитие мирового искусства.