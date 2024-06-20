Рыба в листьях лотоса, мороженое со вкусом риса: Чем угощали Путина во Вьетнаме

Ханойский отель "Метрополь" приготовил угощение для торжественного приёма от имени главы Вьетнама То Лама в честь государственного визита президента России Владимира Путина. В частности, главам государств и членам их делегаций предложили суп с морскими ушками и крабом, спринг-роллы с омаром "по-рячангски" и, конечно же, вьетнамский традиционный суп "фо" с говядиной.

Как сообщает РИА "Новости", также в меню были блины с тунцом и икрой форели, салат с редисом и креветками. Из горячего можно было выбрать рыбу "Ланг" в листьях лотоса с овощами и зеленью или рёбрышки ягнёнка на гриле с соусом. На десерт в Ханое подавали мороженое из кокоса с лонганом (местный фрукт, похож на личи), также можно было выбрать мороженое со вкусом риса. Вместе с тем на обеде были различные хлебобулочные изделия, лососевая икра, фуа-гра, рисовые блинчики, а также паровые клёцки из тапиоки.