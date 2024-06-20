Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда
Президент России Владимир Путин сравнил санкции, введённые мировым сообществом против КНДР, с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, когда людей буквально морили голодом. Глава государства задался вопросом: разве то, что сегодня происходит вокруг Северной Кореи, гуманно?
Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда. Видео © Life.ru
"Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, выглядят очень странно. Я родом из Ленинграда, и что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, все очень хорошо знают — это блокада, когда людей морили голодом. Есть потери и в моей семье по этому поводу — брат умер. А что сейчас происходит с Северной Кореей?" — отметил Путин в ходе пресс-конференции по итогу визитов в КНДР и Вьетнам.
Российский лидер подчеркнул, что, например, санкции, связанные с запретом на трудовую миграцию, тоже буквально толкают людей на грань голода, поскольку корейские семьи, даже находясь в сложном положении, не могут заработать на пропитание для детей.
"Разве это гуманно? — поразился президент РФ. — Санкции, которые вводятся в данном случае по политическим соображениям, они всё-таки должны соответствовать современному уровню развития человечества... Нам нужно, конечно, всем вместе подумать о том, соответствует ли он требованиям сегодняшнего дня".
Как сообщал Life.ru, ранее Путин находился с официальным визитом в Пхеньяне. В аэропорту его лично встретил Ким Чен Ын. Они несколько часов общались с глазу на глаз, а потом подписали по итогам переговоров Договор о всеобъемлющем партнёрстве. По завершении визита российского лидера Ким Чен Ын проводил своего гостя до самого трапа самолёта. При этом Путин получил в подарок от Ким Чен Ына двух охотничьих собак крайне редкой и практически неизвестной за пределами Северной Кореи породы — пхунсан. В Кремле отметили, что жить новые питомцы будут в Москве. Пока лидер РФ клички собакам не дал.
Life.ru