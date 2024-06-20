Президент России Владимир Путин сравнил санкции, введённые мировым сообществом против КНДР, с блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, когда людей буквально морили голодом. Глава государства задался вопросом: разве то, что сегодня происходит вокруг Северной Кореи, гуманно?

Путин сравнил санкции против КНДР с блокадой Ленинграда. Видео © Life.ru

"Некоторые санкции, которые были введены против Северной Кореи, выглядят очень странно. Я родом из Ленинграда, и что переживал Ленинград в годы Второй мировой войны, все очень хорошо знают — это блокада, когда людей морили голодом. Есть потери и в моей семье по этому поводу — брат умер. А что сейчас происходит с Северной Кореей?" — отметил Путин в ходе пресс-конференции по итогу визитов в КНДР и Вьетнам.

Российский лидер подчеркнул, что, например, санкции, связанные с запретом на трудовую миграцию, тоже буквально толкают людей на грань голода, поскольку корейские семьи, даже находясь в сложном положении, не могут заработать на пропитание для детей.