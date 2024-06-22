Безутешная вдова объяснила отказ хоронить Славу Зайцева и его сына на "аллее тщеславия" Вдова Егора Зайцева заявила, что только тяжёлая болезнь сломила сына модельера 22 июня, 12:53 7269 7269 Похороны Егора Зайцева. Обложка © Life.ru

Вдова модельера Егора Зайцева, скончавшегося от онкологии, назвала его сильным человеком, которого смогла победить только тяжёлая болезнь. Екатерина также рассказала журналисту Life.ru, почему семья выбрала для захоронения Жегаловское кладбище в подмосковном Щёлкове.

Вдова Егора Зайцева рассказала, что только болезнь сломила её мужа. Видео © Life.ru

Она призналась, что окружение давно критикует решение родственников похоронить модельера Вячеслава Зайцева и его сына на малоизвестном подмосковном кладбище, а не на столичном, среди знаменитостей. По словам Екатерины, семья не собирается следовать тщеславию и ненужным амбициям, поэтому выбор был сделан исходя из прагматичных соображений.

"Подмосковные кладбища расположены вдоль дорог, в том числе Жегаловское. Я не вижу в этом никакой проблемы, что люди, проезжая мимо этого места, будут видеть красивое захоронение, будут знать, что здесь похоронены великие люди. Наша семья посчитала это более достойным вариантом, чем быть захороненным среди сотни прочих на "аллее тщеславия" на одном из известных московских кладбищ", — поделилась вдова с Life.ru.

Екатерина также заверила, что Дом моды Зайцева, наследником которого после смерти Вячеслава Зайцева стал Егор, продолжит свою работу.

Авторы Татьяна Миссуми