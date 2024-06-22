Певец Юлиан связал смерть сына Зайцева с войной за "проклятое наследство" отца

Певец Юлиан (Юлиан Васин) считает, что сына знаменитого модельера Вячеслава Зайцева убили скандалы вокруг смерти отца и его "проклятое наследство". Он заявил корреспонденту Life.ru на церемонии прощания с другом в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном городе Щёлково, что эти склоки не оставили Егору сил на борьбу с раком.

Певец Юлиан на прощании с Егором Зайцевым. Обложка © Life.ru

"Дом моды должен остаться как музей, потому что это два таких грандиозных имени отца и сына. Сейчас главное — это всё сохранить. То, что Егор последний год делал, он делал невероятное дело. Полгода были невероятные вбросы недоброжелателей и псевдонаследников, которые говорили, что не там похоронил отца, не то сделал. Именно они и доконали его", — уверен Юлиан.