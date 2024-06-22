Певец Юлиан связал смерть сына Зайцева с войной за "проклятое наследство" отца
Певец Юлиан. Фото © Life.ru
Певец Юлиан (Юлиан Васин) считает, что сына знаменитого модельера Вячеслава Зайцева убили скандалы вокруг смерти отца и его "проклятое наследство". Он заявил корреспонденту Life.ru на церемонии прощания с другом в соборе Троицы Живоначальной в подмосковном городе Щёлково, что эти склоки не оставили Егору сил на борьбу с раком.
Певец Юлиан на прощании с Егором Зайцевым. Обложка © Life.ru
"Дом моды должен остаться как музей, потому что это два таких грандиозных имени отца и сына. Сейчас главное — это всё сохранить. То, что Егор последний год делал, он делал невероятное дело. Полгода были невероятные вбросы недоброжелателей и псевдонаследников, которые говорили, что не там похоронил отца, не то сделал. Именно они и доконали его", — уверен Юлиан.
Он считает, что Егор должен был переключиться на собственное здоровье и не обращать внимания на фриков, ходивших по всяким шоу. Юлиан выразил сожаление, что в итоге он "не спас себя". Проводить модельера в последний путь пришли его друзья и коллеги из Дома моды Вячеслава Зайцева, основатель российского байкерского клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург) и другие. Егора похоронили на Жегаловском кладбище, последний приют он нашёл рядом с отцом.
Напомним, Егор Зайцев скончался в день рождения Дома моды своего отца — 19 июня 2024 года. Наследнику известного модельера было 64 года. Он долгое время страдал онкологическим заболеванием. Последние часы своей жизни Егор Зайцев провёл в городской клинической больнице № 52. Он пережил отца всего на год — Вячеслав Зайцев умер в конце апреля 2023 года в возрасте 85 лет.