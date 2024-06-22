ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 17:56

Женщина пострадала в результате очередного удара ВСУ по Энергодару

Мирная жительница пострадала в результате очередного украинского удара по Энергодару. Как сообщил в телеграм-канале мэр города Эдуард Сеновоз, два вражеских дрона разорвались в жилой застройке.

"За последний час зафиксировано три прилёта БПЛА. Один был посажен возле подстанции "Радуга", которая вчера подвергалась уже атаке. К сожалению, есть один пострадавший житель Энергодара. Женщине оказывают квалифицированную помощь", — следует из сообщения в его телеграм-канале.

Захарова пообещала Киеву грозный ответ на удары ВСУ по Энергодару
Захарова пообещала Киеву грозный ответ на удары ВСУ по Энергодару

Как писал Life.ru, ВСУ не оставляют в покое жителей Энергодара и Запорожскую АЭС. Вчера вражеская армия атаковала подстанцию "Радуга", из-за чего был повреждён трансформатор. Кроме того, 19 июня сторонники киевского режима дронами нанесли удар по другой подстанции — "Луч". В результате обстрела город оказался обесточен, однако вскоре энергоснабжение смогли восстановить.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / rospoint

Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров