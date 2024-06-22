Женщина пострадала в результате очередного удара ВСУ по Энергодару

Мирная жительница пострадала в результате очередного украинского удара по Энергодару. Как сообщил в телеграм-канале мэр города Эдуард Сеновоз, два вражеских дрона разорвались в жилой застройке.

"За последний час зафиксировано три прилёта БПЛА. Один был посажен возле подстанции "Радуга", которая вчера подвергалась уже атаке. К сожалению, есть один пострадавший житель Энергодара. Женщине оказывают квалифицированную помощь", — следует из сообщения в его телеграм-канале.