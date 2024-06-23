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23 июня, 14:26
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Развожаев рассказал о звонке Путина в первые минуты после страшной атаки ВСУ на Севастополь

Развожаев: Путин практически сразу позвонил после удара ВСУ по Севастополю

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что уже спустя несколько минут после украинского ракетного обстрела с ним связался президент России Владимир Путин. Глава государства принёс свои соболезнования семьям погибших.

Михаил Развожаев даёт первые комментарии после трагедии. Видео © Telegram / РаZVожаев

"Практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших. Им даны команды всем федеральным органам об оказании помощи Севастополю. В настоящее время все эти решения воплощаются", рассказал глава города.

Развожаев добавил, что по поручению главы государства в Севастополь был направлен самолёт из Москвы. После того как местные медики окажут первую помощь пострадавшим детям, они будут направлены в лучшие столичные больницы.

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Напомним, сегодня ВСУ провели ракетный обстрел Севастополя. По словам губернатора, жертвами атаки стали пять человек, трое из которых дети. В Минобороны сообщили, что Украина била по городу тактическими ракетами ATACMS с кассетным боеприпасом. Михаил Развожаев объявил 24 июня днём траура после удара по пляжу.

Обложка ©

Telegram / РаZVожаев

Владимир Озеров
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