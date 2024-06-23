Развожаев рассказал о звонке Путина в первые минуты после страшной атаки ВСУ на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что уже спустя несколько минут после украинского ракетного обстрела с ним связался президент России Владимир Путин. Глава государства принёс свои соболезнования семьям погибших.

Михаил Развожаев даёт первые комментарии после трагедии. Видео © Telegram / РаZVожаев

"Практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших. Им даны команды всем федеральным органам об оказании помощи Севастополю. В настоящее время все эти решения воплощаются", — рассказал глава города.