Развожаев рассказал о звонке Путина в первые минуты после страшной атаки ВСУ на Севастополь
Развожаев: Путин практически сразу позвонил после удара ВСУ по Севастополю
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что уже спустя несколько минут после украинского ракетного обстрела с ним связался президент России Владимир Путин. Глава государства принёс свои соболезнования семьям погибших.
Михаил Развожаев даёт первые комментарии после трагедии. Видео © Telegram / РаZVожаев
"Практически сразу после атаки ВСУ на Севастополь позвонил наш президент Владимир Владимирович Путин. Он выразил соболезнования семьям погибших. Им даны команды всем федеральным органам об оказании помощи Севастополю. В настоящее время все эти решения воплощаются", — рассказал глава города.
Развожаев добавил, что по поручению главы государства в Севастополь был направлен самолёт из Москвы. После того как местные медики окажут первую помощь пострадавшим детям, они будут направлены в лучшие столичные больницы.
Напомним, сегодня ВСУ провели ракетный обстрел Севастополя. По словам губернатора, жертвами атаки стали пять человек, трое из которых дети. В Минобороны сообщили, что Украина била по городу тактическими ракетами ATACMS с кассетным боеприпасом. Михаил Развожаев объявил 24 июня днём траура после удара по пляжу.
Telegram / РаZVожаев