Муж закрыл собой жену от убийственного града из обломков ракет в Севастополе
Жительница Севастополя рассказала, что муж закрыл её во время обстрела на пляже
Пострадавшие на пляже в Севастополе. Обложка © Telegram / SHOT
Жительница Севастополя, отдыхавшая в момент ракетного обстрела на пляже, рассказала, что муж закрыл её своим телом, пока сверху падали обломки ракеты. Её слова передаёт SHOT.
Люди помогают пострадавшему на пляже в Севастополе. Фото © Telegram / SHOT
"Мы были на пляже в Учкуевке с кумовьями в этот момент. Не могу подобрать слов, чтобы описать этот ужас и кошмар. Всё случилось за считаные секунды. Мы не успели никуда убежать и спрятаться. Мы просто легли в песок лицом и закрывали уши. Супруг лежал на мне и закрывал меня собой. А я кричала и просила Бога нас уберечь. Эти звуки и состояние всегда будут меня преследовать", — рассказала очевидица.
По её словам, на пляже до неё постоянно доносились крики и были видны образы окровавленных детей. Люди старались оказать друг другу помощь, а водители автобусов и владельцы личного транспорта вывозили отдыхающих с кровавого пляжа.
Напомним, сегодня ВСУ атаковали ракетами Севастополь. Украинский обстрел унёс жизни пяти человек, трое из которых дети. Число пострадавших достигло 124. Позднее 24 июня был объявлен днём траура по жертвам трагедии.