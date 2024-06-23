Муж закрыл собой жену от убийственного града из обломков ракет в Севастополе

"Мы были на пляже в Учкуевке с кумовьями в этот момент. Не могу подобрать слов, чтобы описать этот ужас и кошмар. Всё случилось за считаные секунды. Мы не успели никуда убежать и спрятаться. Мы просто легли в песок лицом и закрывали уши. Супруг лежал на мне и закрывал меня собой. А я кричала и просила Бога нас уберечь. Эти звуки и состояние всегда будут меня преследовать", — рассказала очевидица.