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Москва готова помочь пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь, заявил Собянин

Собянин: Московские клиники готовы принять пострадавших в Севастополе

23 июня, 15:33
Пострадавшие на пляже в Севастополе. Обложка © Telegram / SHOT

Пострадавшие на пляже в Севастополе. Обложка © Telegram / SHOT

Мэр Москвы Сергей Собянин принёс соболезнования пострадавшим и семьям погибшим после ракетной атаки ВСУ на Севастополь. Он также написал в телеграм-канале, что отдал распоряжение отправить на полуостров медицинские бригады.

"Направляем московских врачей для оказания всей необходимой помощи, московские клиники готовы принять пострадавших. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — сказал градоначальник.

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Напомним, сегодня ВСУ атаковали Севастополь пятью американскими ракетами ATACMS с кассетными боеголовками. Средства ПВО уничтожили четыре из них, боевая часть последней разорвалась над городом. Число пострадавших уже достигло 124 человек, среди них 27 несовершеннолетних. По последним данным, погибло пять человек, среди них трое детей, самому младшему — два года. Власти Севастополя объявили 24 июня днём траура.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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