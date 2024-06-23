Легойда: Прихожане в храме Дербента избежали нападения террористов
По предварительным данным, прихожанам удалось избежать контакта с террористами во время нападения на церковь в Дербенте. Об этом сообщил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Террористы подожгли церковь в Дербенте. Видео © SHOT
"В храме, насколько я знаю, люди были, но им удалось избежать столкновения с экстремистами. Но боюсь сейчас говорить точно, потому что информация не проверена, но надеемся, что в ближайшее время мы будем понимать уже более ясно, что происходило", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Как сообщал Life.ru, в Дагестане введён режим контртеррористической операции после серии терактов. В Дербенте неизвестные напали на синагогу и церковь, после чего скрылись на белой легковушке. Ещё одна группа боевиков открыла огонь в столице региона и напала на пост ДПС. Они забаррикадировались в одном из жилых домов. В результате столкновения с боевиками погибли шесть правоохранителей, ещё 12 ранены.
Telegram / РИА "Дагестан"