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Регион
23 июня, 19:12
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Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе

Сирены воздушной тревоги запущены в Севастополе. Об этом предупредил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал Развожаев в телеграм-канале.

В Севастополе запущена единая горячая линия после атаки ВСУ
В Севастополе запущена единая горячая линия после атаки ВСУ

Как писал Life.ru, сегодня, 23 июня, ВСУ атаковали ракетами Севастополь. По последним данным, в результате преступных действий киевского режима четыре человека погибли, в их числе два ребёнка. Ещё 144 ранены, госпитализированы 27 детей. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин после ЧП находится на постоянной связи с военными. Власти Севастополя объявили 24 июня днём траура.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AyhanTuranMenekay

Оксана Попова
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