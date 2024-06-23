Сигнал воздушной тревоги звучит в Севастополе
Сирены воздушной тревоги запущены в Севастополе. Об этом предупредил в телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.
"Внимание всем! Воздушная тревога!" — написал Развожаев в телеграм-канале.
Как писал Life.ru, сегодня, 23 июня, ВСУ атаковали ракетами Севастополь. По последним данным, в результате преступных действий киевского режима четыре человека погибли, в их числе два ребёнка. Ещё 144 ранены, госпитализированы 27 детей. В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин после ЧП находится на постоянной связи с военными. Власти Севастополя объявили 24 июня днём траура.
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