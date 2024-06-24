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Регион
23 июня, 21:26

В Махачкале силовики оцепили Успенский собор, подвергшийся атаке террористов

В Махачкале силовики взяли в оцепление территорию Успенского собора, подвергшегося атаке террористов, пишет SHOT со ссылкой на местных жителей. Здание всё ещё объято пламенем, и из него валит густой дым.

В Махачкале силовики взяли в оцепление территорию Успенского собора. Видео © SHOT

Сотрудники МВД вывезли в отделение всех местных жителей, которые укрывались от нападения. Сейчас они, вероятно, дают показания.

"Силовые структуры сработали оперативно при ликвидации боевиков в Махачкале, однако не обошлось без потерь", — пояснил мэр города Юсуп Умавов.

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Напомним, в результате атак террористов в Дербенте и Махачкале погибло девять человек, большинство из них — полицейские. В столице региона продолжаются перестрелки, ликвидировано четверо террористов. Оставшихся боевиков сейчас пытаются задержать. В Дербенте завершена активная фаза контртеррористической операции.

Обложка ©

SHOT

Анатолий Симоненко
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