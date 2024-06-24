В Махачкале силовики оцепили Успенский собор, подвергшийся атаке террористов
В Махачкале силовики взяли в оцепление территорию Успенского собора, подвергшегося атаке террористов, пишет SHOT со ссылкой на местных жителей. Здание всё ещё объято пламенем, и из него валит густой дым.
В Махачкале силовики взяли в оцепление территорию Успенского собора. Видео © SHOT
Сотрудники МВД вывезли в отделение всех местных жителей, которые укрывались от нападения. Сейчас они, вероятно, дают показания.
"Силовые структуры сработали оперативно при ликвидации боевиков в Махачкале, однако не обошлось без потерь", — пояснил мэр города Юсуп Умавов.
Напомним, в результате атак террористов в Дербенте и Махачкале погибло девять человек, большинство из них — полицейские. В столице региона продолжаются перестрелки, ликвидировано четверо террористов. Оставшихся боевиков сейчас пытаются задержать. В Дербенте завершена активная фаза контртеррористической операции.