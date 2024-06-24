Евросоюз создал механизм обхода вето Венгрии на закупки оружия Киеву за счёт активов РФ
Боррель: ЕС нашёл способ обхода вето Венгрии на закупки оружия за счёт активов РФ
ЕC разработал специальный механизм, который позволит обойти вето Венгрии на закупки вооружений для Украины за счёт доходов от российских замороженных активов. Об этом рассказал глава евродипломатии Жозеп Боррель.
В интервью газете Financial Times (FT) он отметил, что официальный Будапешт, который ранее отклонил предложение об использовании активов РФ, "не должен участвовать в принятии решения об [их] использовании". По словам Борреля, механизм обхода вето будет "сложным, как и любое юридическое решение, но рабочим". Утверждается, что главы МИД стран Евросоюза обсудят эту схему на заседании 24 июня.
Напомним, в мае Еврокомиссия заявила, что прибыль с замороженных активов РФ будут передавать Киеву. В Кремле пообещали Брюсселю соответствующий ответ. На прошедшем в июне саммите G7 премьер Италии Джорджа Мелони сообщила, что лидеры участвовавших в мероприятии государств нашли консенсус в вопросе использования российских средств.
Unsplash / Guillaume Périgois