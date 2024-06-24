Песков: Пока нет решений насчёт закрытия курортного сезона после ударов ВСУ
Власти РФ на данный момент не принимали решений по поводу закрытия курортного сезона после удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь. С таким заявлением в понедельник, 24 июня, выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Решений на этот счёт не принималось. И пока по этой теме я сказать ничего не могу", — отметил он в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, обсуждает ли глава государства Владимир Путин это с регионами и силовым блоком.
Как сообщал Life.ru, 23 июня ВСУ ударили по пляжу Севастополя американскими ракетами ATACMS. Жертвами агрессии стали четыре человека, ещё 151 человек ранен. При этом Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а в Конгрессе произошедшее назвали недопустимым.
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