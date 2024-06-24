Во Франции заявили о желании НАТО развязать ударом по Севастополю тотальную войну
Политик Филиппо: Удар по Севастополю говорит о стремлении НАТО к тотальной войне
Первые минуты после ракетной атаки на Севастополь. Обложка © Telegram / SHOT
Удар ВСУ по Севастополю 23 июня свидетельствует об эскалации конфликта и показывает стремление НАТО развязать тотальную войну. Об этом заявил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"РФ обвинила США [в ударе по Севастополю] и пообещала ответные меры. Эскалация налицо, ястребы НАТО хотят тотальной войны", — указал он в соцсети X.
По мнению Филиппо, такая атака произошла из-за того, что Вашингтон отправил Киеву ракеты ATACMS. В связи с этим политик потребовал от Парижа перестать поддерживать Украину и выйти из НАТО.
Как сообщал Life.ru, 23 июня ВСУ нанесли террористические удары по Севастополю американскими ракетами ATACMS. В результате погибло четыре человека и пострадало 153, 82 из которых были доставлены в больницы. В понедельник, 24 июня, в Крыму и Севастополе день траура. В США высказали своё недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами. Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима, а в Конгрессе произошедшее назвали недопустимым.