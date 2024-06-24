Во Франции заявили о желании НАТО развязать ударом по Севастополю тотальную войну

Удар ВСУ по Севастополю 23 июня свидетельствует об эскалации конфликта и показывает стремление НАТО развязать тотальную войну. Об этом заявил глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"РФ обвинила США [в ударе по Севастополю] и пообещала ответные меры. Эскалация налицо, ястребы НАТО хотят тотальной войны", — указал он в соцсети X.