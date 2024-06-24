Меликов: Среди погибших в Дагестане двое православных, остальные — мусульмане

Глава Дагестана Сергей Меликов во время визита в Дербент. Фото © Telegram/Администрация Главы РД

В результате терактов в Дагестане погибло два православных гражданина, остальные жертвы — мусульмане. Об этом сообщил журналистам глава республики Сергей Меликов.

"Погибли два гражданина, исповедующие православие, остальные — мусульмане, причём большинство из них, это 15 человек, — сотрудники полиции", — сказал Меликов.