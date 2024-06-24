Меликов: Среди погибших в Дагестане двое православных, остальные — мусульмане
Глава Дагестана Сергей Меликов во время визита в Дербент. Фото © Telegram/Администрация Главы РД
В результате терактов в Дагестане погибло два православных гражданина, остальные жертвы — мусульмане. Об этом сообщил журналистам глава республики Сергей Меликов.
"Погибли два гражданина, исповедующие православие, остальные — мусульмане, причём большинство из них, это 15 человек, — сотрудники полиции", — сказал Меликов.
Напомним, вчера, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики открыли стрельбу прямо на улице, но скрыться не смогли, были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним данным, в результате нападений террористов погибло 20 человек, пострадало 46. При этом ликвидировано пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Жители республики массово осудили нападения террористов, многие отметили, что совершаемые преступления запрещены шариатом, и призвали боевиков не прикрываться религией.