Был многодетным отцом: Семья убитого боевиками начальника полиции Даг. Огней не может оправиться от горя
Погибший начальник полиции Дагестанских Огней Хидирнабиев был многодетным отцом
Погибший от рук боевиков начальник отдела полиции Дагестанских Огней Мавлудин Хидирнабиев. Обложка © Telegram / КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА МВД Дагестана
Начальник ОМВД РФ по городу Дагестанские Огни, подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев погиб, защищая мирных жителей от действий террористов. Руководитель городского информационного центра Руслан рассказал, что полицейский только недавно стал многодетным отцом.
По его словам, сотрудник правоохранительных органов был многодетным отцом. Несколько месяцев назад у него родился третий ребёнок. Близкие погибшего подавлены из-за его утраты.
"Хидирнабиев был начальником отдела полиции нашего города. Знаком недолгое время, так как недавно только был назначен. [Близкие] только приехали с похорон. Родные просто подавлены", — подчеркнул руководитель городского информцентра в беседе с 360.ru.
Собеседник издания отметил, что Хидирнабиев был настоящим профессионалом своего дела. Правоохранитель с большой ответственностью и требовательностью относился к службе и почти жил на работе. Руководитель городского информационного агентства уточнил, что полицейский был душевным человеком и сразу располагал к себе. К слову, родственница Хидирнабиева назвала его героем.
Напомним, в воскресенье, 23 июня, в Махачкале и Дербенте неизвестные атаковали синагоги, два православных храма и пост ДПС. Боевики открыли стрельбу прямо на улице, но скрыться не смогли, были заблокированы полицией и ликвидированы. По последним сведениям, в результате нападений террористов погибло 20 человек, пострадало 46. При этом ликвидировано пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Позднее МВД опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов.