Был многодетным отцом: Семья убитого боевиками начальника полиции Даг. Огней не может оправиться от горя

Начальник ОМВД РФ по городу Дагестанские Огни, подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев погиб, защищая мирных жителей от действий террористов. Руководитель городского информационного центра Руслан рассказал, что полицейский только недавно стал многодетным отцом.

По его словам, сотрудник правоохранительных органов был многодетным отцом. Несколько месяцев назад у него родился третий ребёнок. Близкие погибшего подавлены из-за его утраты.

"Хидирнабиев был начальником отдела полиции нашего города. Знаком недолгое время, так как недавно только был назначен. [Близкие] только приехали с похорон. Родные просто подавлены", — подчеркнул руководитель городского информцентра в беседе с 360.ru.