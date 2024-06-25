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25 июня, 06:00

Тест: Кто из языческих славянских богов вам покровительствует?

Когда-нибудь задумывались, какое древнеславянское божество тайно направляет ваши шаги? Вам суждено быть благословлённым богом грома или богиней любви? Пройдите этот быстрый тест и узнайте, какой языческий бог является вашим покровителем!

25 июня отмечается День дружбы и единения славян, цель которого — способствовать сохранению традиций славянских народов. Нашим предкам не нужны были Зевс и Юпитер, у них был свой божественный Олимп со своими причудами, силами и особенностями. От Перуна, грозового защитника, до Мокоши, земной богини плодородия, эти божества играли серьёзную роль в жизни древних славян. Хотите узнать, какая из этих фигур проявила к вам особый интерес? Ответьте на несколько вопросов и найдите своего славянского божественного покровителя!

Вы знаете про языческого бога грома, богиню любви, а слышали про бога интересных статей? Читайте, как понять послания Вселенной и изменить свою жизнь с помощью ангельской нумерологии, — о такой информации наши предки могли только мечтать. Life.ru также приготовил для вас 7 поверий, как не привлечь беду на кладбище, в форме увлекательного теста.

Ангельская нумерология: как понять послания Вселенной и изменить свою жизнь
Ангельская нумерология: как понять послания Вселенной и изменить свою жизнь
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Freepik

Александра Иванова
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