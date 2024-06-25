Тест: Кто из языческих славянских богов вам покровительствует?

25 июня отмечается День дружбы и единения славян, цель которого — способствовать сохранению традиций славянских народов. Нашим предкам не нужны были Зевс и Юпитер, у них был свой божественный Олимп со своими причудами, силами и особенностями. От Перуна, грозового защитника, до Мокоши, земной богини плодородия, эти божества играли серьёзную роль в жизни древних славян. Хотите узнать, какая из этих фигур проявила к вам особый интерес? Ответьте на несколько вопросов и найдите своего славянского божественного покровителя!