Генсек ООН решительно осудил теракты в Дагестане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования народу и Правительству России в связи с терактами в Дагестане. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

"Генсек ООН самым решительным образом осуждает воскресные террористические нападения на еврейские и христианские религиозные объекты", — говорится в пресс-релизе Дюжаррика.