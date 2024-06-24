Генсек ООН решительно осудил теракты в Дагестане
Генсек ООН Гутерриш выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане
Антониу Гутерриш. Обложка © TACC / picture alliance / Luiz Rampelot
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования народу и Правительству России в связи с терактами в Дагестане. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
"Генсек ООН самым решительным образом осуждает воскресные террористические нападения на еврейские и христианские религиозные объекты", — говорится в пресс-релизе Дюжаррика.
Также подчёркивается, что Гутерриш выражает соболезнования родным погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим во время нападений вооружённых боевиков в Махачкале и Дербенте.
Напомним, что 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церкви и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погибло 20 человек, пострадало 46. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Позднее МВД опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов.