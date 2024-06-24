Лавров: Причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению
США и Украина причастны к теракту в Севастополе, и это не подвергается сомнению. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров в расширенном составе с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.
"Спасибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терактом в Севастополе. Параллельно была ещё одна террористическая атака — в Дагестане. Есть жертвы. Соответствующие компетентные органы делают всё, чтобы незамедлительно установить заказчиков", — подчеркнул глава российского дипведомства.
Лавров дополнил, что США и их "украинские подопечные" несомненно причастны к теракту в Севастополе. По его словам, оставленное Вашингтоном киевскому режиму оружие не может использоваться без непосредственного участия бойцов США, а также военных спутников.
Напомним, вчера, 23 июня, ВСУ нанесли террористические удары по Севастополю ракетами ATACMS производства США. В результате погибло четыре человека и пострадало 153, 82 из которых были госпитализированы. Спецборт МЧС с 12 ранеными детьми и 10 взрослыми вылетел из Севастополя в Москву. Сегодня, 24 июня, в Крыму и Севастополе объявлен день траура. В США уже высказали недовольство тем, что удар был нанесён их ракетами, при этом официально Пентагон не стал комментировать военное преступление киевского режима.
ТАСС / Сергей Мальгавко