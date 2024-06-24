Лавров: Причастность США к теракту в Севастополе не подвергается сомнению

США и Украина причастны к теракту в Севастополе, и это не подвергается сомнению. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе переговоров в расширенном составе с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

"Спасибо за соболезнования, которые вы высказали в связи со вчерашним терактом в Севастополе. Параллельно была ещё одна террористическая атака — в Дагестане. Есть жертвы. Соответствующие компетентные органы делают всё, чтобы незамедлительно установить заказчиков", — подчеркнул глава российского дипведомства.