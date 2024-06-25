Украинский дрон-камикадзе ранил водителя грузовика на дороге под Белгородом

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона ударили по грузовику, который ехал по дороге Архангельское – Муром в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Движущийся по дороге КамАЗ сельскохозяйственного предприятия атакован ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошёл на автодороге Архангельское – Муром Шебекинского городского округа", — написал глава области в телеграм-канале.