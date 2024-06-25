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Регион
25 июня, 08:21

Украинский дрон-камикадзе ранил водителя грузовика на дороге под Белгородом

Гладков: ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали КамАЗ под Белгородом, ранен водитель

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью FPV-дрона ударили по грузовику, который ехал по дороге Архангельское – Муром в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Движущийся по дороге КамАЗ сельскохозяйственного предприятия атакован ВСУ с помощью FPV-дрона. Инцидент произошёл на автодороге Архангельское – Муром Шебекинского городского округа", — написал глава области в телеграм-канале.

Гладков дополнил, что в результате атаки пострадал водитель грузовика. Его госпитализировали с сотрясением головного мозга, осколочными ранениями лица и ноги. Медики оказывают всю необходимую помощь, подытожил губернатор.

Мирная жительница ранена при утреннем обстреле ВСУ Курской области
Мирная жительница ранена при утреннем обстреле ВСУ Курской области

Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке БПЛА на Белгород и Белгородский район, которая произошла в ночь на 25 июня. В результате происшествия пострадала женщина, она доставлена в больницу. Повреждения также получили несколько многоквартирных домов. Спустя некоторое время ВСУ вновь атаковали Белгород и Белгородский район — на подлёте к городу было сбито несколько целей. А при атаке Яковлевского городского округа при помощи шести беспилотников пострадало два человека — мужчина и женщина. Рано утром 25 июня в Белгородском районе было найдено тело женщины — она скончалась из-за прямого попадания снаряда в дом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Дарья Нарыкова
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