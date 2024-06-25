"Начинка — нацизм": Захарова вскрыла истинную суть Киева после слов приспешника Зеленского о Крыме
Захарова назвала слова Подоляка о Крыме калькой с немецко-нацистской концепции
Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что в Крыму не может быть никаких пляжей, мирной жизни и весь полуостров представляет собой военную цель, являются стопроцентной калькой с немецко-нацистской концепции зачистки региона времён Великой Отечественной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Стопроцентная калька с немецко-нацистской концепции зачистки Крыма времён Второй мировой войны. Сегодня добавили американское оружие, методологию современного международного терроризма, а начинка осталась прежняя — нацизм", — указала Захарова в своём телеграм-канале.
Ранее Подоляк мерзко оправдал убийство людей в Севастополе, заявив, что в Крыму не должно быть мирной жизни, так как он является большим военным лагерем и мишенью для киевского режима.
Напомним, 23 июня ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю. По последним данным, жертвами стали четыре человека, двое из них — дети. Пострадали 153. В США заявили, что "поговорят с украинцами".
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