"Начинка — нацизм": Захарова вскрыла истинную суть Киева после слов приспешника Зеленского о Крыме

Слова советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что в Крыму не может быть никаких пляжей, мирной жизни и весь полуостров представляет собой военную цель, являются стопроцентной калькой с немецко-нацистской концепции зачистки региона времён Великой Отечественной войны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.