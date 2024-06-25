Медведев поручил "Единой России" следить за настроениями в обществе на фоне терактов
Медведев призвал к бдительности и сплочённости на фоне терактов
Недавние циничные теракты в Москве, Ростове-на-Дону, Дагестане требуют от членов "Единой России" особой бдительности и сплочённости. Об этом заявил председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами на должности секретарей региональных отделений ЕР.
Он подчеркнул, что внимание вопросам безопасности необходимо уделять и на государственных постах, и по партийной линии. Это, по словам Медведева, касается всех регионов страны.
"Особое внимание надо уделять настроениям, которые существуют в обществе, не допускать, чтобы люди поддавались на провокации экстремистов. И, конечно, конкретным делом помогать тем, кто пострадал от рук террористов. Это многоплановая работа, которой занимается сейчас государство", — добавил зампред Совбеза.
Напомним, что 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД ранее опубликовало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник уже отстранён и исключён из партии.
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