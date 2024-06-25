Медведев поручил "Единой России" следить за настроениями в обществе на фоне терактов

Недавние циничные теракты в Москве, Ростове-на-Дону, Дагестане требуют от членов "Единой России" особой бдительности и сплочённости. Об этом заявил председатель партии, зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с кандидатами на должности секретарей региональных отделений ЕР.

Он подчеркнул, что внимание вопросам безопасности необходимо уделять и на государственных постах, и по партийной линии. Это, по словам Медведева, касается всех регионов страны.