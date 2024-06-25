"Всё хуже и хуже": Реалии на земле меняются не в пользу Украины, заявил Лавров

Реалии на земле меняются не в пользу Украины и её хозяев, заявил во вторник, 25 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, тем, кто имеет благоразумие, необходимо проанализировать случаи, когда мирные предложения по урегулированию конфликта всячески отвергались.

"Тот, кто имеет какое-то благоразумие, должен проанализировать вот эту цепочку ситуаций, когда каждое новое предложение отвергалось и ситуация для украинского режима становилась всё хуже и хуже", — отметил он в Минске в ходе встречи со слушателями и преподавателями Академии управления при Президенте Белоруссии.

По словам Лаврова, Москва готова к переговорам, однако на это время не остановит спецоперацию. Глава МИД РФ добавил, что ситуация вокруг Незалежной говорит о стремлении западных стран собрать Европу "под свои знамёна" для нанесения поражения РФ.

"То, что мы видим вокруг Украины, отражает очередную попытку Запада вслед за 1812 годом, вслед за 1941 годом опять собрать пол-Европы под свои знамёна, в данном случае практически всю Европу, чтобы, выдвинув в качестве марионетки режим [Владимира] Зеленского, попытаться, как Запад объявил, нанести стратегическое поражение РФ", — сказал министр.

В этой связи он указал, что усилия России по предотвращению возрождения нацизма предметны в условиях текущей международной обстановки. По словам Лаврова, мировое большинство и государства Глобального Юга и Востока хотят, чтобы страны самостоятельно определяли пути развития. В то же время вместо уважения принципа суверенного равенства Запад стремится всячески сохранить гегемонию, заключил глава МИД РФ.