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25 июня, 14:58

Самолёт с основателем WikiLeaks Ассанжем вылетел из Таиланда на остров Сайпан

Джулиан Ассанж. Обложка © Wikipedia

Джулиан Ассанж. Обложка © Wikipedia

Самолёт Bombardier Global 6000, предположительно, с журналистом и основателем проекта Wikileaks Джулианом Ассанжем вылетел из Таиланда на остров Сайпан, где после заседания суда, как ожидается, его отпустят на свободу. Об этом сообщает портал Flightradar.

Австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого ранее выпустили из британской тюрьмы, прибыл в Бангкок. Видео © X / WikiLeaks

По информации сервиса, следовавший из Британии рейс VJT199 после технической остановки покинул международный аэропорт Донмыанг в 21:20 по местному времени (17:20 по московскому).

МИД Таиланда в свою очередь отметил, что не обладает сведениями, которые могли бы подтвердить факт нахождения журналиста в самолёте, который приземлился в аэропорту Бангкока.

Раскрыта причина, по которой Джулиан Ассанж признал вину
Раскрыта причина, по которой Джулиан Ассанж признал вину

Напомним, США преследуют Джулиана Ассанжа уже около 14 лет — с тех пор, как журналист обнародовал данные об операциях американской армии в Афганистане, Ираке и об условиях содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. В Штатах ему грозило до 175 лет лишения свободы. Долгое время основатель WikiLeaks укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. Но в 2019 году Ассанжа лишили убежища, и его арестовала британская полиция. Однако в мае 2024 года Высокий суд Лондона вынес решение в пользу журналиста, позволив оспорить решение об экстрадиции в Соединённые Штаты.

А 25 июня суд выпустил журналиста под залог, после чего он покинул Британию. По данным WikiLeaks, Ассанж пошёл на сделку с Минюстом США, частично признав вину. Теперь в качестве наказания ему учтут пять лет, которые он уже отсидел в тюрьме Великобритании. Как ожидается, в среду, 26 июня, основатель WikiLeaks предстанет перед судом на острове Сайпан (Северные Марианские острова, принадлежащие США).

Дарья Нарыкова
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