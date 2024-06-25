Самолёт с основателем WikiLeaks Ассанжем вылетел из Таиланда на остров Сайпан

Самолёт Bombardier Global 6000, предположительно, с журналистом и основателем проекта Wikileaks Джулианом Ассанжем вылетел из Таиланда на остров Сайпан, где после заседания суда, как ожидается, его отпустят на свободу. Об этом сообщает портал Flightradar.

Австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, которого ранее выпустили из британской тюрьмы, прибыл в Бангкок. Видео © X / WikiLeaks

По информации сервиса, следовавший из Британии рейс VJT199 после технической остановки покинул международный аэропорт Донмыанг в 21:20 по местному времени (17:20 по московскому).

МИД Таиланда в свою очередь отметил, что не обладает сведениями, которые могли бы подтвердить факт нахождения журналиста в самолёте, который приземлился в аэропорту Бангкока.

Напомним, США преследуют Джулиана Ассанжа уже около 14 лет — с тех пор, как журналист обнародовал данные об операциях американской армии в Афганистане, Ираке и об условиях содержания заключённых в тюрьме Гуантанамо. В Штатах ему грозило до 175 лет лишения свободы. Долгое время основатель WikiLeaks укрывался в Посольстве Эквадора в Лондоне. Но в 2019 году Ассанжа лишили убежища, и его арестовала британская полиция. Однако в мае 2024 года Высокий суд Лондона вынес решение в пользу журналиста, позволив оспорить решение об экстрадиции в Соединённые Штаты.