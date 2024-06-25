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Регион
25 июня, 15:42

Украинцам 26 июня свет будут отключать в течение всех суток

В среду, 26 июня, на Украине графики отключений электричества будут применяться в течение всех суток. Об этом сообщает "Укрэнерго".

"По указанию "Укрэнерго" графики отключений завтра будут применяться в течение всех суток", — говорится в телеграм-канале энергетической компании.

Напомним, Украина потеряла около 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации из-за ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре. Как уже отмечали в "Укрэнерго", страна не сможет восстановить все повреждённые объекты до наступления холодов. Ущерб киевской энергетике превысил миллиард долларов. Из-за напряжённой ситуации было принято решение о введении лимитов потребления электричества.

Украинцев призвали готовиться к жизни в холоде и темноте, потому что свет будут включать всего на 2 часа
Украинцев призвали готовиться к жизни в холоде и темноте, потому что свет будут включать всего на 2 часа
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Freepik / rawpixel.com

Наталья Исакова
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