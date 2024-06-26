Кэмерон заявил пранкерам, что пытался убедить Трампа не блокировать помощь Киеву

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) позвонили главе МИД Великобритании Дэвиду Кэмерону и представились экс-президентом Украины Петром Порошенко. В ходе беседы он рассказал, что убеждал экс-главу Белого дома Дональда Трампа не блокировать финансовую поддержку Киева в будущем, а лидера Франции Эмманюэля Макрона просил воздержаться от ввода солдат на территорию Незалежной.

"Я ужинал с ним [Дональдом Трампом. — Прим. Life.ru], и моей целью было убедить его не блокировать деньги для Украины, потому что, очевидно, спикер Майк Джонсон хотел двух вещей. Он хотел проголосовать за выделение денег на Украину, но он также хотел сохранить свою работу. И я подумал, что важно постараться убедиться, что Трамп поддержит его в достаточной степени, чтобы это сделать, что в итоге и произошло", — сказал Кэмерон.

При этом британский министр также заметил, что Лондон в частном порядке пытается донести до Парижа необходимость не допускать эскалации конфликта на Украине на фоне заявлений властей Франции о возможном вводе войск.

"Я думаю, что проблема в том, что если ввести иностранные войска на Украину, то появится мишень для [президента РФ Владимира] Путина. И тогда возникает вопрос: как нужно реагировать, если по ним будет нанесён удар?" — сказал дипломат.

Кэмерон добавил, что Лондон не будет ссориться с Парижем по этой теме и предлагает помогать Украине иными способами, чтобы избежать эскалации.