Репетировала на соседней улице: Певица Азиза оказалась в эпицентре теракта в Дербенте
Певица Азиза рассказала, что была на соседней улице во время теракта в Дербенте
Азиза. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певица Азиза находилась на соседней улице, когда в Дербенте произошёл теракт 23 июня. Об этом рассказала сама артистка, отметив, что в то время готовилась к концерту в рамках патриотической акции.
"У меня была репетиция. Я пела песню Ильи Резника о героях СВО "Любимые не умирают". Когда я заканчивала репетицию, оказывается, на соседней улице, буквально в 300 метрах от нас, началась стрельба. Мы этого не слышали, потому что громко играла музыка. После репетиции я ушла в гримёрку готовиться к выступлению. И буквально через несколько минут к нам зашёл человек и сказал: "У нас в городе ЧП, началась стрельба в православном храме, загорелась синагога. Концерт отменяется", — рассказала певица в беседе с сайтом MK.ru.
По её словам, выехать из города не удалось, так как был введён режим контртеррористической операции (КТО). Также артистка сообщила, что её концерт в Махачкале отменили.
Певица уточнила, что не испугалась выстрелов, так как не первый раз проходит через подобное. В возрасте 16 лет она ездила с вокально-инструментальным ансамблем "Садо" в Афганистан. Кроме того, Азиза пережила переворот в Грузии, который произошёл 30 лет назад.
Исполнительница добавила, что после терактов в Дагестане наступила оглушающая тишина. По её словам, обстановка была энергетически тяжёлой и давящей на сердце. Азиза призналась, что к ней подходили многие горожане с пожеланием жить в мире и согласии. Все, отметила она, надеются, что эти непростые, тревожные времена пройдут. Также артистка рассказала, что накануне присутствовала на приёме у главы Дагестана Сергея Меликова. Лидер республики выразил сожаление, что патриотическую акцию пришлось отменить.
Напомним, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. В результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. МВД публиковало список полицейских, которые погибли, защищая мирных граждан от террористов. При этом были ликвидированы пятеро боевиков, среди них двое сыновей главы Сергокалинского района Дагестана. Сам чиновник освобождён от должности и арестован.