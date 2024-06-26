Репетировала на соседней улице: Певица Азиза оказалась в эпицентре теракта в Дербенте

Певица Азиза находилась на соседней улице, когда в Дербенте произошёл теракт 23 июня. Об этом рассказала сама артистка, отметив, что в то время готовилась к концерту в рамках патриотической акции.

"У меня была репетиция. Я пела песню Ильи Резника о героях СВО "Любимые не умирают". Когда я заканчивала репетицию, оказывается, на соседней улице, буквально в 300 метрах от нас, началась стрельба. Мы этого не слышали, потому что громко играла музыка. После репетиции я ушла в гримёрку готовиться к выступлению. И буквально через несколько минут к нам зашёл человек и сказал: "У нас в городе ЧП, началась стрельба в православном храме, загорелась синагога. Концерт отменяется", — рассказала певица в беседе с сайтом MK.ru.

По её словам, выехать из города не удалось, так как был введён режим контртеррористической операции (КТО). Также артистка сообщила, что её концерт в Махачкале отменили.

Певица уточнила, что не испугалась выстрелов, так как не первый раз проходит через подобное. В возрасте 16 лет она ездила с вокально-инструментальным ансамблем "Садо" в Афганистан. Кроме того, Азиза пережила переворот в Грузии, который произошёл 30 лет назад.