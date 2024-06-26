В Белом доме оценили план советников Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Действующая администрация США не собирается вынуждать Украину идти на территориальные уступки России. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя предложения советников экс-президента США Дональда Трампа по Украине.

"Президент [США Джо] Байден считает, что любые решения о переговорах, откровенно говоря, должны приниматься [Владимиром] Зеленским и Украиной. Мы не собираемся принуждать Украину к уступке какой-либо территории", — сказал Кирби в беседе с журналистами.