В Белом доме оценили план советников Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Кирби: Власти США не намерены вынуждать Киев идти на территориальные уступки РФ
Действующая администрация США не собирается вынуждать Украину идти на территориальные уступки России. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя предложения советников экс-президента США Дональда Трампа по Украине.
"Президент [США Джо] Байден считает, что любые решения о переговорах, откровенно говоря, должны приниматься [Владимиром] Зеленским и Украиной. Мы не собираемся принуждать Украину к уступке какой-либо территории", — сказал Кирби в беседе с журналистами.
Напомним, что советники Дональда Трампа разработали план по прекращению конфликта на Украине. Если миллиардера изберут главой Белого дома, то Киев получит больше оружия только при условии прекращения огня и при согласии на переговоры с Россией. Сам же Трамп неоднократно заявлял, что планирует решить украинский конфликт ещё до инаугурации. В Кремле ответили, что план советников Трампа по урегулированию украинского конфликта должен учитывать ситуацию на поле боя. А в офисе Зеленского не особо впечатлились этим предложением.
Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank