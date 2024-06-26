Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 16:01

В Белом доме оценили план советников Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Кирби: Власти США не намерены вынуждать Киев идти на территориальные уступки РФ

Действующая администрация США не собирается вынуждать Украину идти на территориальные уступки России. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя предложения советников экс-президента США Дональда Трампа по Украине.

"Президент [США Джо] Байден считает, что любые решения о переговорах, откровенно говоря, должны приниматься [Владимиром] Зеленским и Украиной. Мы не собираемся принуждать Украину к уступке какой-либо территории", — сказал Кирби в беседе с журналистами.

Политолог объяснил, почему план Трампа по Украине не сработает
Политолог объяснил, почему план Трампа по Украине не сработает

Напомним, что советники Дональда Трампа разработали план по прекращению конфликта на Украине. Если миллиардера изберут главой Белого дома, то Киев получит больше оружия только при условии прекращения огня и при согласии на переговоры с Россией. Сам же Трамп неоднократно заявлял, что планирует решить украинский конфликт ещё до инаугурации. В Кремле ответили, что план советников Трампа по урегулированию украинского конфликта должен учитывать ситуацию на поле боя. А в офисе Зеленского не особо впечатлились этим предложением.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров