Поезд-дублёр выехал за пассажирами сошедших в Коми вагонов
За пассажирами, находящимися в сошедшем с рельсов поезде Воркута – Новороссийск, отправился поезд-дублёр. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Коми Владимир Уйба.
Видео с места схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми. Видео © Life.ru
"За пассажирами, находящимися в 511-м поезде, выехал специализированный поезд из Воркуты. В него будет произведена посадка пассажиров из четырёх вагонов поезда 511, которые дальше отправятся по ранее запланированному маршруту (поезд-дублёр проследует до Новороссийска)", — сообщил губернатор.
Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По последним данным, никто не погиб. По информации Минздрава, пострадали до 40 человек, семь из них — в тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что пострадавших доставили в больницу в Инте, речь идёт о 14 пассажирах, в числе которых — один ребёнок. Предварительно, вагоны сошли с рельсов из-за подмыва полотна, который произошёл в результате обильных дождей.
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