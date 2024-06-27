Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 01:11

Поезд-дублёр выехал за пассажирами сошедших в Коми вагонов

За пассажирами, находящимися в сошедшем с рельсов поезде Воркута – Новороссийск, отправился поезд-дублёр. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Видео с места схода вагонов пассажирского поезда Воркута – Новороссийск в Коми. Видео © Life.ru

"За пассажирами, находящимися в 511-м поезде, выехал специализированный поезд из Воркуты. В него будет произведена посадка пассажиров из четырёх вагонов поезда 511, которые дальше отправятся по ранее запланированному маршруту (поезд-дублёр проследует до Новороссийска)", — сообщил губернатор.

Режим ЧС введён в Коми после схода вагонов поезда
Режим ЧС введён в Коми после схода вагонов поезда

Напомним, поезд Воркута – Новороссийск сошёл с рельсов вечером 26 июня. По последним данным, никто не погиб. По информации Минздрава, пострадали до 40 человек, семь из них — в тяжёлом состоянии. Позже стало известно, что пострадавших доставили в больницу в Инте, речь идёт о 14 пассажирах, в числе которых — один ребёнок. Предварительно, вагоны сошли с рельсов из-за подмыва полотна, который произошёл в результате обильных дождей.

Обложка ©

Life.ru

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Коми, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров