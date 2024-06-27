Поезд-дублёр выехал за пассажирами сошедших в Коми вагонов

За пассажирами, находящимися в сошедшем с рельсов поезде Воркута – Новороссийск, отправился поезд-дублёр. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Коми Владимир Уйба.

"За пассажирами, находящимися в 511-м поезде, выехал специализированный поезд из Воркуты. В него будет произведена посадка пассажиров из четырёх вагонов поезда 511, которые дальше отправятся по ранее запланированному маршруту (поезд-дублёр проследует до Новороссийска)", — сообщил губернатор.