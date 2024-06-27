Эксперты ЭИСИ: Общество поддерживает совершенствование налоговой системы 27 июня, 15:24 Эксперты ЭИСИ обсудили налоговые изменения. Обложка © freepik / katemangostar

В начале июля Госдума планирует рассмотреть законопроекты, касающиеся налоговых изменений, которые инициировало Министерство финансов. Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провёл круглый стол на тему "Справедливая налоговая система: как на изменения реагирует российское общество?", на котором аналитики обсудили отношение россиян к предлагаемым изменениям.

По данным ВЦИОМ, информированность россиян о грядущих налоговых изменениях довольно высокая — 58% опрошенных о них слышали. Ключевым для респондентов оказался вопрос справедливости. По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Фёдорова, среди опрошенных доминирует точка зрения, что налоговые изменения сделают систему справедливее.

"78% от всех опрошенных считают, что решение о введении прогрессивной шкалы вместо плоской скорее справедливое. Большинство предложений правительства по налоговым изменениям получили широкую поддержку. Спорных предложений, которые бы вызывали недовольство у крупных групп населения, нет", — пояснил он.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский добавил, что речь идёт о сокращении разрыва между богатыми и бедными слоями населения, о снижении социальной напряжённости и увеличении наполнения бюджета. Повышение налогов должно касаться сверхбогатых слоёв населения, а не всех или большинства, сказал он.

"В целом более 700 экспертов приняли участие в обсуждении законопроекта. Участники общественных обсуждений оказались едины во мнении, что законопроект — это результат конструктивного диалога, а изменения направлены на достижение национальных целей", — заметила исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", председатель комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.

Одними из ключевых бенефициаров налоговых изменений становятся регионы, продолжила руководитель департамента региональных программ ЭИСИ, заместитель председателя комиссии ОП РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Дарья Кислицына. Она подчеркнула, что в основе налоговых изменений стоит справедливое распределение средств между регионами, ведь деньги пойдут на решение социальных задач и реализацию национальных проектов.

Людям важно понимать, как и на что будут направлены средства от предлагаемых изменений, подчеркнула Кислицына. При этом у России уже есть подобный опыт, когда средства от точечного увеличения налогов тратились не просто на конкретные направления, а прицельно — на спасение детей, рассказал в свою очередь директор Центра политического анализа, член Общественной палаты Москвы Павел Данилин.

"Несколько лет назад на 2% была повышена ставка налога для доходов свыше пяти миллионов рублей в год. Эти налоги идут на лечение больных детей в Фонд "Круг добра". В прошлом году в Фонд поступило около 160 миллиардов рублей от прогрессии. 25 тысяч детей с тяжёлыми и редкими заболеваниями получили поддержку за счёт этих налогов", — пояснил он.

За налоговые изменения высказались и представители предпринимательства, которые видят в них стимулы для дальнейшего развития. Так, повышение ставок предполагает и введение налоговых вычетов, подталкивающих компании к инвестированию. И главное — полученные от налогов деньги будут отправлены в экономику, в частности в дальнейшее развитие передовых отраслей.

"Запрос на справедливость есть не только у простых граждан, но и у элиты. Они понимают, что делиться своими доходами надо. Я думаю, если и есть какие-то шероховатости, то лишь в отдельных отраслях. Очень важный итог налоговых изменений заключается и в том, что по большей части и управленческий класс, и бизнес, и пенсионеры, и рабочие думают схоже", — резюмировал президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко.

Напомним, 28 мая Минфин России внёс в правительство пакет инициатив по совершенствованию налоговой системы. Ведомство предлагает ввести пятиступенчатую шкалу НДФЛ, согласно которой повышение налога на доходы физлиц коснётся только тех, кто получает от 200 000 рублей в месяц. Остальные россияне сохранят ставку НДФЛ в 13%. Также планируется увеличить налог на прибыль до 25%, ввести НДФЛ для бизнесменов, которые дробят на части свои компании, работая по упрощёнке. При этом малый бизнес, участники СВО и их семьи получат многочисленные налоговые льготы. Правительство РФ уже одобрило предложенные Минфином изменения. Они должны вступить в силу 1 января 2025 года.

Авторы Татьяна Миссуми