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Лавров осудил попытку госпереворота в Боливии в беседе с главой МИД страны

27 июня, 16:44
Полиция, военные и журналисты у Дворца правительства в столице Боливии. Обложка © X / Kanthan2030

Полиция, военные и журналисты у Дворца правительства в столице Боливии. Обложка © X / Kanthan2030

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону побеседовал со своим коллегой из Боливии Селиндой Сосой Лундой и решительно осудил военный мятеж в стране, преследовавший цель устроить госпереворот. Об этом сказано в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны высказано решительное осуждение попытки военного госпереворота в Боливии 26 июня. Подчёркнута недопустимость любых действий, направленных на подрыв конституционных устоев суверенных государств", — говорится в тексте.

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Напомним, в Ла-Пасе была предпринята попытка устроить госпереворот. Военные заняли площадь Мурильо неподалёку от правительственных зданий и парламента и силой вторглись во Дворец правительства. Во главе мятежа стоял генерал Хуан Хосе Сунига, который был снят с должности главнокомандующего ВС. Он вышел на площадь вместе с военными и призвал "вернуть Родину", но был задержан. В Кремле осудили попытку госпереворота в Боливии и выразили надежду на восстановление спокойствия в этой стране.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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