Полиция, военные и журналисты у Дворца правительства в столице Боливии. Обложка © X / Kanthan2030

Лавров осудил попытку госпереворота в Боливии в беседе с главой МИД страны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону побеседовал со своим коллегой из Боливии Селиндой Сосой Лундой и решительно осудил военный мятеж в стране, преследовавший цель устроить госпереворот. Об этом сказано в сообщении МИД РФ.