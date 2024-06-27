Лавров осудил попытку госпереворота в Боливии в беседе с главой МИД страны
Полиция, военные и журналисты у Дворца правительства в столице Боливии. Обложка © X / Kanthan2030
Министр иностранных дел России Сергей Лавров по телефону побеседовал со своим коллегой из Боливии Селиндой Сосой Лундой и решительно осудил военный мятеж в стране, преследовавший цель устроить госпереворот. Об этом сказано в сообщении МИД РФ.
"С российской стороны высказано решительное осуждение попытки военного госпереворота в Боливии 26 июня. Подчёркнута недопустимость любых действий, направленных на подрыв конституционных устоев суверенных государств", — говорится в тексте.
Напомним, в Ла-Пасе была предпринята попытка устроить госпереворот. Военные заняли площадь Мурильо неподалёку от правительственных зданий и парламента и силой вторглись во Дворец правительства. Во главе мятежа стоял генерал Хуан Хосе Сунига, который был снят с должности главнокомандующего ВС. Он вышел на площадь вместе с военными и призвал "вернуть Родину", но был задержан. В Кремле осудили попытку госпереворота в Боливии и выразили надежду на восстановление спокойствия в этой стране.