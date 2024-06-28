Песков: Россия никогда не вмешивалась в выборы в США, не будет и сейчас
Первые теледебаты претендентов в кандидаты на пост президента США в Атланте. Обложка © ТАСС / AP / Gerald Herbert
Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции России касательно президентских выборов в США. Он отметил, что Москва считает избирательные процессы Вашингтона внутренним делом американской стороны и не собирается давать оценок предвыборным дебатам, которые прошли накануне.
"Это внутреннее дело США, это избирательная кампания США. Мы совершенно не собираемся давать оценки этим дебатам. Мы никогда не вмешивались в избирательные кампании. Не собираемся это делать и на этот раз", — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
Вместе с тем он отметил, что предвыборные дебаты в США не имеют отношения к российской повестке дня, а также обратил внимание, что Москва сейчас занимается куда более актуальными для РФ вопросами.
"Дебаты в Соединённых Штатах к категории главных вопросов повестки дня не относятся никак. Мы, конечно, видели сообщения СМИ об этих дебатах [в США], ознакомимся с ними поподробнее. Это внутреннее дело Соединённых Штатов", — добавил представитель Кремля.
Вечером 27 июня начались первые теледебаты кандидатов на пост президента США. Дональд Трамп заявил, что покончит с войной на Украине ещё до своего вступления в должность главы государства. Вину за сам факт существования кризиса он возложил на действующего лидера США Джо Байдена. Последний же в ходе дебатов сказал, что третья мировая война начнётся, если Россия возьмёт под контроль Киев.