Песков: Россия никогда не вмешивалась в выборы в США, не будет и сейчас

Представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил о позиции России касательно президентских выборов в США. Он отметил, что Москва считает избирательные процессы Вашингтона внутренним делом американской стороны и не собирается давать оценок предвыборным дебатам, которые прошли накануне.

"Это внутреннее дело США, это избирательная кампания США. Мы совершенно не собираемся давать оценки этим дебатам. Мы никогда не вмешивались в избирательные кампании. Не собираемся это делать и на этот раз", — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Вместе с тем он отметил, что предвыборные дебаты в США не имеют отношения к российской повестке дня, а также обратил внимание, что Москва сейчас занимается куда более актуальными для РФ вопросами.