Москвич получил пожизненное за сожжение заживо 5 взрослых и двух детей в общежитии

Юрий Хомченко был приговорён к пожизненному тюремному заключению за поджог в общежитии на улице Международной в Москве, в результате которого погибло семь человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своём телеграм-канале.

Юрий Хомченко был приговорён к пожизненному заключению. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Представители прокуратуры отметили, что до этого 60-летний Юрий Хомченко не раз привлекался к ответственности по уголовным статьям.

"Установлено, что 21 февраля 2023 года Хомченко, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общежитии, расположенном на 5-м этаже дома по ул. Международной, будучи недовольным шумом из соседней квартиры, разместил на пороге мешок с личными вещами, облил горючей жидкостью и поджёг, заблокировав тем самым эвакуационный выход для жильцов. Удостоверившись в воспламенении очага, мужчина с места преступления скрылся", — информирует ведомство.