Москвич получил пожизненное за сожжение заживо 5 взрослых и двух детей в общежитии
Москвич получил пожизненный срок за поджог общежития, где погибло 7 человек
Юрий Хомченко был приговорён к пожизненному тюремному заключению за поджог в общежитии на улице Международной в Москве, в результате которого погибло семь человек. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в своём телеграм-канале.
Юрий Хомченко был приговорён к пожизненному заключению. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Представители прокуратуры отметили, что до этого 60-летний Юрий Хомченко не раз привлекался к ответственности по уголовным статьям.
"Установлено, что 21 февраля 2023 года Хомченко, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общежитии, расположенном на 5-м этаже дома по ул. Международной, будучи недовольным шумом из соседней квартиры, разместил на пороге мешок с личными вещами, облил горючей жидкостью и поджёг, заблокировав тем самым эвакуационный выход для жильцов. Удостоверившись в воспламенении очага, мужчина с места преступления скрылся", — информирует ведомство.
Его действия привели к гибели семи человек, среди которых было двое детей: мальчик 2017 года рождения и девочка 2005 года рождения. Двое из жильцов получили тяжёлые повреждения, ещё пятерым был причинён лёгкий вред здоровью. Хомченко приговорён судом к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Инстанция также удовлетворила гражданские иски потерпевших к злоумышленнику на сумму более 15 миллионов рублей.
Напомним, в ночь на 21 февраля 2023 года в отеле МКМ в центре Москвы произошёл пожар. Трагедия унесла жизни пятерых взрослых и двух детей. Правоохранители выяснили, что причиной страшного пожара в общежитии стал поджог. СК возбудил уголовное дело. Поджигателя Юрия Хомченко вскоре задержали, его обвинили в убийстве и умышленном уничтожении чужого имущества. Вину он признать отказался, называя себя козлом отпущения.
Life.ru