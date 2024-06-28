Силовики приехали в школу имени Нурмагомедова после терактов в Дагестане

Силовики приехали в спортивную школу имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в Махачкале. Как сообщает SHOT , предварительно, там проходят обыски после терактов в Дагестане.

Как писал Life.ru, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. При этом были ликвидированы пятеро боевиков.