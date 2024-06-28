Силовики приехали в школу имени Нурмагомедова после терактов в Дагестане
Силовики приехали в спортивную школу имени Абдулманапа Нурмагомедова, отца бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, в Махачкале. Как сообщает SHOT, предварительно, там проходят обыски после терактов в Дагестане.
Силовики приехали в школу имени Нурмагомедова после терактов в Дагестане. Видео © SHOT
Ранее Life.ru уже рассказывал, что после терактов в республике решили проверить спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА. Цель силовиков — выяснить, нет ли среди спортсменов радикалов, а также участников так называемых спящих ячеек. Дело в том, что одним из террористов оказался боец смешанного стиля Гаджимурад Кагиров, который готовился к одному из боёв в школе Абдулманапа Нурмагомедова.
Как писал Life.ru, 23 июня в Дагестане группа террористов атаковала полицейских и устроила пожары в церквях и синагоге. По последним данным, в результате нападений террористов погиб 21 человек: 16 правоохранителей и пятеро гражданских. При этом были ликвидированы пятеро боевиков.