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Регион
28 июня, 16:37

На Украине зафиксировали первый случай ботулизма

В Киеве зафиксировали первый случай заражения ботулизмом. По предварительным данным, инфицирование произошло из-за употребления вяленой рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпотребслужбы.

"В Киеве зафиксирован случай ботулизма, вероятно, связанный с употреблением икры вяленой рыбы", — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети ведомства.

На данный момент продукцию, которая может быть заражена, изъяли с рынка для проведения экспертизы. Ведётся расследование.

В Санкт-Петербурге выявили один завозной случай заражения ботулизмом
В Санкт-Петербурге выявили один завозной случай заражения ботулизмом

Как сообщал Life.ru, ранее в Москве и других российских регионах были зафиксированы случаи массового заражения ботулизмом. Все заболевшие ели блюда с тунцом и фасолью. По факту массового отравления было заведено уголовное дело. По данным Минздрава РФ, в медучреждения обратилось около 300 человек с таким диагнозом. 289 россиян уже выписались, около 108 проходят лечение в стационарном режиме.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / StockPhotosLV

Александра Мышляева
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