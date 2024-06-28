На Украине зафиксировали первый случай ботулизма

В Киеве зафиксировали первый случай заражения ботулизмом. По предварительным данным, инфицирование произошло из-за употребления вяленой рыбы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Госпотребслужбы.

"В Киеве зафиксирован случай ботулизма, вероятно, связанный с употреблением икры вяленой рыбы", — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети ведомства.