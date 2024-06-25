В Санкт-Петербурге выявили один завозной случай заражения ботулизмом

В Санкт-Петербурге зарегистрировали один завозной случай ботулизма. Житель Подмосковья сейчас находится в инфекционной больнице, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.

"Действительно, зарегистрирован один завозной случай ботулизма. Мужчина — житель Московской области — находится на лечении в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина", — приводит РИА "Новости" слова представителя ведомства.

Ранее Life.ru писал, что в рамках текущей вспышки ботулизма зарегистрирован первый случай смерти. Студент-четверокурсник Тим Лев из Костромы ушёл из жизни из-за этой болезни, так как не стал обращаться за медицинской помощью при появлении первых симптомов.