В Санкт-Петербурге выявили один завозной случай заражения ботулизмом
В Санкт-Петербурге зарегистрировали один завозной случай ботулизма. Житель Подмосковья сейчас находится в инфекционной больнице, сообщили в городском управлении Роспотребнадзора.
"Действительно, зарегистрирован один завозной случай ботулизма. Мужчина — житель Московской области — находится на лечении в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина", — приводит РИА "Новости" слова представителя ведомства.
Ранее Life.ru писал, что в рамках текущей вспышки ботулизма зарегистрирован первый случай смерти. Студент-четверокурсник Тим Лев из Костромы ушёл из жизни из-за этой болезни, так как не стал обращаться за медицинской помощью при появлении первых симптомов.
Напомним, в Москве и ряде других российских регионов были зафиксированы случаи заражения ботулизмом. Все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью, одним из производителей которой является компания "Савон-К". В рамках уголовного дела о массовом отравлении в Москве задержано четыре человека, им предъявлено обвинение. Повара "Савон-К" арестовали, а остальных задержанных отправили под домашний арест. Из больниц выписано уже около 149 человек. Позднее стало известно об отравившихся ещё в одном регионе — Тамбовской области, там двух человек доставили в больницу с ботулизмом после того, как они съели салаты с фасолью в Москве.
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