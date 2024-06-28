В Дагестане нашли бойцов школы Нурмагомедова, которые общались с террористом
Правоохранители установили трёх бойцов школы Абдулманапа Нурмагомедова, которые находились в контакте и общались с одним из участников терактов в Дагестане. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.
В Дагестане установили бойцов школы Нурмагомедова, которые общались с одним из террористов. Видео © SHOT
По его данным, в ближайшее время друзей Гаджимурада Кагирова могут допросить в рамках расследования дела. Также были опрошены старший тренер и другие спортсмены. Силовики у всех проверили документы.
Напомним, ранее силовики приехали в школу имени Нурмагомедова после терактов в Дагестане. Всё дело в том, что после терактов силовики решили проверить спортивные секции, в которых готовили бойцов ММА. Правоохранители хотели выяснить, нет ли среди спортсменов радикалов, а также участников так называемых спящих ячеек. Дело в том, что одним из террористов оказался боец смешанного стиля Гаджимурад Кагиров, который готовился к одному из боёв в школе Абдулманапа Нурмагомедова.