В Дагестане нашли бойцов школы Нурмагомедова, которые общались с террористом

Правоохранители установили трёх бойцов школы Абдулманапа Нурмагомедова, которые находились в контакте и общались с одним из участников терактов в Дагестане. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник.

В Дагестане установили бойцов школы Нурмагомедова, которые общались с одним из террористов. Видео © SHOT

По его данным, в ближайшее время друзей Гаджимурада Кагирова могут допросить в рамках расследования дела. Также были опрошены старший тренер и другие спортсмены. Силовики у всех проверили документы.