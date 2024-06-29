Мятежных генералов в Боливии отправили в превентивное заключение

Суд в Боливии приговорил к шести месяцам предварительного тюремного заключения людей, возглавлявших попытки военного переворота, передаёт телеканал Bolivia TV в соцсети X.

"Хуану Хосе Суниге, Хуану Арнесу и Эдисону Ираоле, подозреваемым в терроризме и вооружённом покушении на безопасность и суверенитет государства, назначили шестимесячное превентивное заключение в тюрьме Чончокоро", — уточняет телеканал.