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Регион
29 июня, 01:33

Мятежных генералов в Боливии отправили в превентивное заключение

Bolivia TV: Мятежным генералам в Боливии дали полгода превентивного заключения

Суд в Боливии приговорил к шести месяцам предварительного тюремного заключения людей, возглавлявших попытки военного переворота, передаёт телеканал Bolivia TV в соцсети X.

"Хуану Хосе Суниге, Хуану Арнесу и Эдисону Ираоле, подозреваемым в терроризме и вооружённом покушении на безопасность и суверенитет государства, назначили шестимесячное превентивное заключение в тюрьме Чончокоро", — уточняет телеканал.

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Напомним, в Ла-Пасе 26 июня была предпринята попытка устроить госпереворот. Военные заняли площадь Мурильо неподалёку от правительственных зданий и парламента и силой вторглись во Дворец правительства. Во главе мятежа стоял генерал Хуан Хосе Сунига, который был снят с должности главнокомандующего ВС. Он вышел на площадь вместе с военными и призвал "вернуть Родину", но был задержан. В Кремле осудили попытку госпереворота в Боливии и выразили надежду на восстановление спокойствия в этой стране.

Обложка ©

ТАСС / AP / Juan Karita

Анатолий Симоненко
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