Украина стала заложницей предвыборной гонки в США и озаботилась созданием "щита"
Вице-премьер Украины Стефанишина сочла Киев заложником предвыборной гонки в США
Дональд Трамп и Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand – COME, Paul Froggatt
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина назвала страну заложницей предвыборной гонки в США после первых теледебатов между действующим и бывшим американскими лидерами Джо Байденом и Дональдом Трампом. Она выразила в связи с этим обеспокоенность.
"Я немного обеспокоена тем, что Украина имела такое значение в дебатах, потому что остаток дебатов именно в заявлениях кандидатов был направлен друг против друга в оценке предыдущих и будущих решений, и почувствовала внутреннюю обеспокоенность потому что Украина становится заложником определённых предвыборных эмоций", — высказалась чиновница в эфире всеукраинского телемарафона.
Стефанишина поведала, что власти Незалежной сделали выводы после задержки выделения США нового пакета помощи, а также выборов в Польше и Словакии. В настоящее время они готовят решения, которые "будут щитом" для Украины.
Дебаты Байдена и Трампа состоялись 27 июня в Атланте. Байден и Трамп обсудили широкий круг внутриполитических и международных вопросов, обменявшись оскорблениями в адрес друг друга. Выступление экс-президента показалось американцам более убедительным. А Джо Байден потерпел ощутимое поражение, о чём свидетельствуют данные экспресс-опроса зрителей. 60% опрошенных американцев поддержали идею заменить его на выборах.