Украина стала заложницей предвыборной гонки в США и озаботилась созданием "щита"

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина назвала страну заложницей предвыборной гонки в США после первых теледебатов между действующим и бывшим американскими лидерами Джо Байденом и Дональдом Трампом. Она выразила в связи с этим обеспокоенность.

"Я немного обеспокоена тем, что Украина имела такое значение в дебатах, потому что остаток дебатов именно в заявлениях кандидатов был направлен друг против друга в оценке предыдущих и будущих решений, и почувствовала внутреннюю обеспокоенность потому что Украина становится заложником определённых предвыборных эмоций", — высказалась чиновница в эфире всеукраинского телемарафона.