В США предрекли развал ЕС и крах евро из-за помощи Украине

Евросоюз (ЕС) находится под угрозой развала из-за поддержки Украины. В частности, помощь Киеву ведёт к замедлению экономик ряда стран и краху евро, заявил американский инвестор Джим Роджерс.

"Это [помощь Украине] будет фактором, который ведёт к замедлению экономик, и некоторые страны уже не будут столь процветающими, как раньше", — приводит РИА "Новости" слова финансиста.

Роджерс дополнил, что некоторые страны захотят выйти из ЕС в случае проблем, так же как это ранее сделала Великобритания. Когда в Европу придут проблемы в следующие два-три года, по оценкам инвестора, политики предложат отказаться от евро.