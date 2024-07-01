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1 июля, 07:53

В США предрекли развал ЕС и крах евро из-за помощи Украине

Инвестор Роджерс: Поддержка Украины грозит развалом Евросоюза и крахом евро

Евросоюз (ЕС) находится под угрозой развала из-за поддержки Украины. В частности, помощь Киеву ведёт к замедлению экономик ряда стран и краху евро, заявил американский инвестор Джим Роджерс.

"Это [помощь Украине] будет фактором, который ведёт к замедлению экономик, и некоторые страны уже не будут столь процветающими, как раньше", — приводит РИА "Новости" слова финансиста.

Роджерс дополнил, что некоторые страны захотят выйти из ЕС в случае проблем, так же как это ранее сделала Великобритания. Когда в Европу придут проблемы в следующие два-три года, по оценкам инвестора, политики предложат отказаться от евро.

"Очень мало групп, подобных евро, существовали долго. Большинство из них рухнуло. Боюсь, что и евро однажды развалится", — заключил Роджерс.

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А ранее Life.ru рассказывал, что 25 июня начались длительные переговоры о вступлении Украины в ЕС. Возможность принятия Киева в объединение ранее провоцировала многочисленные протесты польских фермеров, которые первыми пострадают от этого. В Польше считают, что появление Незалежной в союзе не оставит шансов на выживание европейскому сельскому хозяйству, уничтожив всю конкуренцию в этом секторе. Также считают и во Франции.

Обложка ©

Unsplash / Ibrahim Boran

Дарья Нарыкова
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