Критик объяснил, почему Канье Уэст и другие звёзды на самом деле приезжают в Россию
Критик Соседов: Иностранные исполнители едут в Россию из-за тёплого приёма
Американский рэпер Канье Уэст накануне нанёс визит в Москву, удивив жителей столицы, ведь сейчас зарубежные звёзды часто отказываются от каких-либо связей с Россией. Однако так поступают далеко не все. В беседе с ОТР музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, почему не стоит удивляться желанию иностранных знаменитостей посетить нашу страну.
"Всегда сложная ситуация в мире. Сколько лет живу, я не помню, чтобы в мире была простая ситуация. А помню я ещё Брежнева — и раннего, и позднего. И тогда тяжёлая ситуация была. И гастролёры приезжали к нам", — отметил критик.
Эксперт также заявил, что Канье Уэст определённо не последняя зарубежная знаменитость, которая приезжает в Россию. Ведь РФ до сих пор остаётся важным культурным центром и не теряет своего значения. Кроме того, иностранных исполнителей, по его мнению, привлекает радушный приём.
Напомним, что Канье Уэст приехал в Россию 30 июня по случаю 40-летия дизайнера Гоши Рубчинского, который на данный момент работает с брендом Yeezy. Музыкант поселился в номере элитного отеля, который, по слухам, обошёлся ему в 1,1 миллиона рублей за ночь. В этот же день рэпер отобедал в ГУМе, оставив в элитном ресторане 82 тысячи рублей. Он покинул страну вместе со своей женой Бьянкой Цензори на следующий день.
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