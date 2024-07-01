Критик объяснил, почему Канье Уэст и другие звёзды на самом деле приезжают в Россию

Американский рэпер Канье Уэст накануне нанёс визит в Москву, удивив жителей столицы, ведь сейчас зарубежные звёзды часто отказываются от каких-либо связей с Россией. Однако так поступают далеко не все. В беседе с ОТР музыкальный критик Сергей Соседов рассказал , почему не стоит удивляться желанию иностранных знаменитостей посетить нашу страну.

Эксперт также заявил, что Канье Уэст определённо не последняя зарубежная знаменитость, которая приезжает в Россию. Ведь РФ до сих пор остаётся важным культурным центром и не теряет своего значения. Кроме того, иностранных исполнителей, по его мнению, привлекает радушный приём.