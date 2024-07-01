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Регион
1 июля, 12:18

Критик объяснил, почему Канье Уэст и другие звёзды на самом деле приезжают в Россию

Критик Соседов: Иностранные исполнители едут в Россию из-за тёплого приёма

Американский рэпер Канье Уэст накануне нанёс визит в Москву, удивив жителей столицы, ведь сейчас зарубежные звёзды часто отказываются от каких-либо связей с Россией. Однако так поступают далеко не все. В беседе с ОТР музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, почему не стоит удивляться желанию иностранных знаменитостей посетить нашу страну.

"Всегда сложная ситуация в мире. Сколько лет живу, я не помню, чтобы в мире была простая ситуация. А помню я ещё Брежнева — и раннего, и позднего. И тогда тяжёлая ситуация была. И гастролёры приезжали к нам", — отметил критик.

Эксперт также заявил, что Канье Уэст определённо не последняя зарубежная знаменитость, которая приезжает в Россию. Ведь РФ до сих пор остаётся важным культурным центром и не теряет своего значения. Кроме того, иностранных исполнителей, по его мнению, привлекает радушный приём.

Стало известно, куда рэпер Канье Уэст отправился после Москвы
Стало известно, куда рэпер Канье Уэст отправился после Москвы

Напомним, что Канье Уэст приехал в Россию 30 июня по случаю 40-летия дизайнера Гоши Рубчинского, который на данный момент работает с брендом Yeezy. Музыкант поселился в номере элитного отеля, который, по слухам, обошёлся ему в 1,1 миллиона рублей за ночь. В этот же день рэпер отобедал в ГУМе, оставив в элитном ресторане 82 тысячи рублей. Он покинул страну вместе со своей женой Бьянкой Цензори на следующий день.

Обложка ©

ТАСС / Bauer-Griffin / INSTARImages / ABACA

Мария Любицкая
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