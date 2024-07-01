"Сильная подготовка": Команда Байдена пудрит американцам мозги, оправдывая провал на дебатах
Axios: Помощники Байдена планируют спасти его кандидатуру, отрицая проблемы
Помощники американского лидера Джо Байдена планируют спасти его кандидатуру от выбывания из предвыборной гонки. Как сообщает Axios, команда 46-го президента США продолжает отрицать проблемы, которые вызваны преклонным возрастом 81-летнего главы государства. Они стали заметны во время предвыборных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом.
Сейчас команда Байдена хочет убедить американцев, что новости о его провале на дебатах — "шум из ничего". Помощники утверждают, что возраст тут ни при чём — хозяин Белого дома якобы так много трудится, что даже молодые члены его команды не могут угнаться за ним. Сторонники президента США подчёркивают: провал Байдена на дебатах произошёл из-за "хриплого голоса и его чрезмерно сильной подготовки".
Тем временем помощники Байдена думают, что делать, если американский лидер всё же вылетит из президентской гонки, и, кажется, уже нашли ему замену. Демократы могут выдвинуть ещё более непопулярную среди граждан США кандидатуру — вице-президента США Камалу Харрис.
Как сообщал Life.ru, 27 июня состоялись дебаты между Байденом и его предшественником Трампом, вновь баллотирующимся на пост президента США. Согласно опросу телеканала CNN, 67% зрителей считали победителем последнего. Журналисты указали, что состояние нынешнего хозяина Белого дома встревожило даже демократов. Его заявления отличались неуверенностью, а сам политик выглядел потерянным. Говоря об итогах дебатов, миллиардер Илон Маск допустил, что на данный момент Штаты никем не управляются. Семья Байдена же уверена, что в провале нынешнего лидера США виноваты его помощники.
Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein