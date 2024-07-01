"Сильная подготовка": Команда Байдена пудрит американцам мозги, оправдывая провал на дебатах

Помощники американского лидера Джо Байдена планируют спасти его кандидатуру от выбывания из предвыборной гонки. Как сообщает Axios, команда 46-го президента США продолжает отрицать проблемы, которые вызваны преклонным возрастом 81-летнего главы государства. Они стали заметны во время предвыборных дебатов с республиканцем Дональдом Трампом.

Сейчас команда Байдена хочет убедить американцев, что новости о его провале на дебатах — "шум из ничего". Помощники утверждают, что возраст тут ни при чём — хозяин Белого дома якобы так много трудится, что даже молодые члены его команды не могут угнаться за ним. Сторонники президента США подчёркивают: провал Байдена на дебатах произошёл из-за "хриплого голоса и его чрезмерно сильной подготовки".