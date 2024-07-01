Названы 9 категорий граждан, кому полагается двойная пенсия в 2024 году
Экономист Зайнуллин перечислил девять категорий россиян с правом на две пенсии
В 2024 году девять категорий граждан России смогут получить сразу две пенсии. В частности, на выплаты могут рассчитывать родители военных, которые погибли во время службы или умерли в результате военной травмы уже после увольнения. Об этом рассказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.
Кроме того, в их число входят вдовы военных, которые погибли при службе по призыву из-за травмы. При этом, по словам профессора, супруга погибшего не должна состоять в новом браке. Также на двойную пенсию могут рассчитывать члены семей граждан, которые перенесли лучевую или другую болезнь в связи с радиационным воздействием катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Эта же мера распространяется на родственников тех россиян, которые получили инвалидность во время ликвидации последствий этой аварии.
Вместе с тем в указанный перечень входят члены семей погибших россиян-космонавтов. Сами космонавты тоже могут получать двойную пенсию — за выслугу лет или по инвалидности и страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты к ней. На тех же основаниях, по словам специалиста, сразу две пенсии могут получать военнослужащие, представители лётно-испытательного состава и федеральные госслужащие.
"Существуют иные способы получить двойную пенсию. Например, гражданину обязаны выплачивать пенсию по старости и корпоративную пенсию, если его начальство осуществляло дополнительные взносы в НПФ. Военнослужащий может претендовать на пенсию по старости и военную пенсию, если после увольнения со службы он устроится на гражданскую должность", — пояснил Зайнуллин в беседе с "Газетой.ru".
А ранее Life.ru рассказывал, что депутаты фракции "Единая Россия" по поручению президента РФ Владимира Путина внесли в Госдуму проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. Предполагается, что индексацию вернут с 1 февраля 2025 года. Минимальное увеличение пенсии после индексации в среднем составит 1,3 тысячи рублей. 26 июня Госдума приняла закон об индексации пенсий для этой категории граждан.
Shutterstock / FOTODOM / Denis.Vostrikov