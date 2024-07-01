Названы 9 категорий граждан, кому полагается двойная пенсия в 2024 году

В 2024 году девять категорий граждан России смогут получить сразу две пенсии. В частности, на выплаты могут рассчитывать родители военных, которые погибли во время службы или умерли в результате военной травмы уже после увольнения. Об этом рассказал кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин.

Кроме того, в их число входят вдовы военных, которые погибли при службе по призыву из-за травмы. При этом, по словам профессора, супруга погибшего не должна состоять в новом браке. Также на двойную пенсию могут рассчитывать члены семей граждан, которые перенесли лучевую или другую болезнь в связи с радиационным воздействием катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Эта же мера распространяется на родственников тех россиян, которые получили инвалидность во время ликвидации последствий этой аварии.



Вместе с тем в указанный перечень входят члены семей погибших россиян-космонавтов. Сами космонавты тоже могут получать двойную пенсию — за выслугу лет или по инвалидности и страховую пенсию по старости без фиксированной выплаты к ней. На тех же основаниях, по словам специалиста, сразу две пенсии могут получать военнослужащие, представители лётно-испытательного состава и федеральные госслужащие.