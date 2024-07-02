В Белгородчине при обстрелах ВСУ за сутки один человек погиб и девять ранены
В результате обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ за сутки один человек погиб и девять ранены. Об этом во вторник, 2 июля, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"За вчерашний день у нас ранены девять мирных жителей. Семи оказана медицинская помощь, они отпущены на амбулаторное лечение. Двое находятся в тяжёлом состоянии под наблюдением медиков. К большому горю, один житель из Новой Таволжанки погиб", — сообщил он в телеграм-канале.
По словам Гладкова, в Белгороде повреждены 39 частных домов, надворная постройка и 19 машин. ВСУ выпустили по Белгородскому району 15 боеприпасов и 11 дронов, причём пять из них сбили российские средства противовоздушной обороны (ПВО). На этой территории, как отметил глава региона, повреждены два частных дома, три авто, два инфраструктурных объекта и крыша одного из производственных помещений.
Кроме того, БПЛА атаковали сёла Богун-Городок и Грузское в Борисовском районе, в результате повреждены девять частных домов, надворная постройка и ЛЭП. Между тем в Волоконовском районе зафиксированы повреждения на объекте электроснабжения из-за атаки дрона. А в Краснояружском районе ВСУ ударили по сёлам Вязовое, Демидовка, Поповка и Теребрено. Повреждены четыре частных дома, две машины и объекты электроснабжения.
Гладков добавил, что по населённым пунктам Грайворонского округа противник выпустил пять БПЛА и 35 боеприпасов во время четырёх обстрелов. В Грайвороне при атаке дрона-камикадзе по многоэтажке в квартире было выбито окно, а в селе Безымено после сбросов боеприпасов с беспилотных летательных аппаратов загорелись два частных дома. Кроме того, в Шебекинском округе повреждены два частных дома, здание торгового объекта, а также производственное здание и линия газоснабжения.
Ранее сообщалось, что в результате обстрела Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ в понедельник, 1 июля, пострадали семь человек, в их числе четыре женщины. Всем им оказывается необходимая помощь. А в Шебекине при атаке ВСУ ранения получили два человека. Пострадал в том числе сотрудник МЧС.
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