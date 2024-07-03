Кабмин внёс в Госдуму поправки к проекту о модернизации налоговой системы
Российский кабинет министров внёс на рассмотрение в Государственную думу поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы и учёл в них предложения отечественных предпринимателей и парламентариев. Об этом в беседе с представителями прессы сообщил глава Министерства финансов России Антон Силуанов, его цитирует пресс-служба ведомства.
"Правительство РФ внесло в ГД РФ поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы ко второму чтению. Были учтены предложения бизнеса и парламентариев, озвученные во время общественных обсуждений законопроекта. Часть поправок будет внесена непосредственно депутатами, многие из которых поддерживаются, в том числе касающиеся северных надбавок при расчёте ставки НДФЛ, и другие", — объяснил министр.
Силуанов добавил, что федеральный инвестиционный налоговый вычет будет оформлен как отдельное постановление кабмина. Ранее об этом финансовом инструменте говорил президент России Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
Напомним, что российский кабинет министров внёс в ГД поправки к налоговому кодексу в начале июня. Как заявлял Путин, модернизация налогообложения в России позволит сделать распределение фискальной нагрузки более справедливым. В проекте поправок предложено внедрить пятиступенчатую шкалу НДФЛ, где первая ступень затронула бы граждан с доходом от 200 тысяч рублей в месяц, тогда как россияне с доходами меньше сохранят ставку 13%. Налог на прибыль предложено увеличить до 25%, а также сделать обязательной уплату НДФЛ для тех предпринимателей, кто дробит свой бизнес на части. Впрочем, для малого бизнеса, семей и бойцов спецоперации предусмотрено большое количество налоговых льгот. По словам президента России, изменения будут окончательно утверждены в августе. А 20 июня Госдума приняла поправки в первом чтении.
Life.ru