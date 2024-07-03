Кабмин внёс в Госдуму поправки к проекту о модернизации налоговой системы

Российский кабинет министров внёс на рассмотрение в Государственную думу поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы и учёл в них предложения отечественных предпринимателей и парламентариев. Об этом в беседе с представителями прессы сообщил глава Министерства финансов России Антон Силуанов, его цитирует пресс-служба ведомства.

"Правительство РФ внесло в ГД РФ поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы ко второму чтению. Были учтены предложения бизнеса и парламентариев, озвученные во время общественных обсуждений законопроекта. Часть поправок будет внесена непосредственно депутатами, многие из которых поддерживаются, в том числе касающиеся северных надбавок при расчёте ставки НДФЛ, и другие", — объяснил министр.