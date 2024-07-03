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3 июля, 10:20

Совфед одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Совет Федерации одобрил закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена с 2016 года.

Документ предполагает, что работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учёта недополученных средств.

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Напомним, что по поручению президента РФ Владимира Путина депутаты фракции "Единая Россия" внесли в Госдуму проект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам. 26 июня депутаты приняли документ во всех трёх чтениях. Предполагается, что индексацию вернут с 1 февраля 2025 года. Минимальное увеличение пенсии после индексации в среднем составит 1,3 тысячи рублей.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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