Совфед одобрил закон об индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года

Совет Федерации одобрил закон о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, которая была приостановлена с 2016 года.

Документ предполагает, что работающие пенсионеры получают страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учёта недополученных средств.